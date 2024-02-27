Госдепу нечего сказать о берлинской встрече Байрамова и Мирзояна

США продолжают призывать Азербайджан и Армению попытаться достичь долгосрочного соглашения. Так ответил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер на вопрос о предстоящей встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Берлине.

«У меня нет никаких заявлений, но мы продолжаем призывать обе стороны попытаться достичь прочного, долгосрочного соглашения», - заявил всего лишь Миллер.

28-29 февраля в Берлине состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.