В Кельбаджаре строится новая школа видео
В Кельбаджаре строится новое школьное здание в соответствии с современными стандартами. Об этом сообщили в Министерстве науки и образования.
Рассчитанная на 960 ученических мест школа будет состоять из 41 классной комнаты, кабинетов физики, химии, биологии, информатики, 8 лабораторий различного назначения, актового зала, столовой и других необходимых помещений.
Церемония закладки фундамента школы состоялась в мае прошлого года с участием президента Ильхама Алиева.
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