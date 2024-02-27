В Кельбаджаре строится новое школьное здание в соответствии с современными стандартами. Об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

Рассчитанная на 960 ученических мест школа будет состоять из 41 классной комнаты, кабинетов физики, химии, биологии, информатики, 8 лабораторий различного назначения, актового зала, столовой и других необходимых помещений.

Церемония закладки фундамента школы состоялась в мае прошлого года с участием президента Ильхама Алиева.