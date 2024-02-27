Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Рыжкову было 94 года.

Он возглавлял Совет министров СССР с 1985 по 1991 годы.

В 1986 году Рыжков руководил штабом по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а в 1988 году — координировал работы после землетрясения в городе Спитак в Армении.

В 1991 году он участвовал в выборах президента РСФСР — занял второе место, уступив Борису Ельцину.

Рыжков избирался депутатом Госдумы II и III созывов. Был сенатором от Белгородской области 20 лет — с 2003 по 2023 годы.