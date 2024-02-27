Россиянин пытался привезти гашиш из Баку в Москву
Пакетик гашиша попытался провезти через таможню аэропорта Шереметьево россиянин, прилетевший в Москву из Баку.
Как сообщают российские СМИ, в понедельник вечером 52-летний Александр вернулся домой из Азербайджана и привез с собой пакетик с наркотиком.
Мужчина пошел через зеленый коридор, но таможенники решили досмотреть его и нашли в сумке гашиш. Возбуждено уголовное дело, теперь россиянину грозит до семи лет за контрабанду наркотиков.
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