Россиянин пытался привезти гашиш из Баку в Москву

Пакетик гашиша попытался провезти через таможню аэропорта Шереметьево россиянин, прилетевший в Москву из Баку.

Как сообщают российские СМИ, в понедельник вечером 52-летний Александр вернулся домой из Азербайджана и привез с собой пакетик с наркотиком.

Мужчина пошел через зеленый коридор, но таможенники решили досмотреть его и нашли в сумке гашиш. Возбуждено уголовное дело, теперь россиянину грозит до семи лет за контрабанду наркотиков.