Вашингтон хочет вернуться к ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран получает от Вашингтона сигналы о готовности способствовать возвращению всех участников к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Между Тегераном и Вашингтоном продолжается обмен письмами на разные темы. Американская сторона иногда дает понять, что желает возвращения всех участников [договоренности] к своим прежним обязательствам по ядерной сделке. Со своей стороны мы откровенно выразили готовность приветствовать рекомендации, которые позволят вернуться к прошлым обязательствам и полностью снять односторонние санкции в отношении Ирана", - заявил он в интервью телеканалу Al Mayadeen.

Абдоллахиан отметил, что правительство исламской республики "с самого начала не рассматривало соглашение по ядерной программе в качестве способа решения [внутренних] проблем государства" и доказало, что Иран "наиболее привержен своим международным обязательствам" в мирном освоении атома.

Глава иранской дипломатии сообщил, что при действующем президенте Ибрагиме Раиси Тегеран провел "серьезные переговоры с участниками ядерной сделки" с целью восстановления СВПД, однако конфликт в Украине "бросил на них свою тень".