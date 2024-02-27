Президент Бразилии не отказывается от своих слов

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что повторил бы заявление о том, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Гитлера в отношении евреев.

"Я бы сказал то же самое, потому что именно это происходит в секторе Газа. Мы не можем лицемерить и считать, что одна смерть отличается от другой", - заявил президент южноамериканской республики в интервью телеканалу RedeTV. По словам бразильского лидера, конфликт в анклаве - это конфликт "между хорошо подготовленной армией и женщинами с детьми". Лула да Силва также отметил, что не использовал слово "холокост" в отношении действий Израиля. "Я не произнес слово "холокост", это интерпретация израильского премьер-министра [Биньямина Нетаньяху], а не моя", - пояснил президент.

Лула да Силва 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Адольфа Гитлера в отношении евреев. 19 февраля президент Бразилии был объявлен персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией.