У Азербайджана меньше всего водных ресурсов

Большая часть вод, поступающих в Азербайджан через реку Кура, загрязняется соседними странами, заявил председатель парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов.

По его словам, 62% общих водных ресурсов Южного Кавказа приходится на Грузию, 28% – на Армению и 10% – на Азербайджан.

«Река Кура является основным источником питьевой воды для населения Азербайджана», - отметил он, добавив, что эти воды постоянно загрязняются соседними странами.

Армения и Грузия до сих пор не присоединились к Международной конвенции по охране окружающей среды, подчеркнул Гурбанов.

Председатель комитета отметил, что, согласно прогнозам, к 2040 году на территории Азербайджана водность рек снизится в среднем на 15-25%.