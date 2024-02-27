В рамках 1-й Государственной программы «Великое возвращение на освобожденные территории Азербайджана» в Карабахе и Восточном Зангезуре проводятся широкомасштабные восстановительные работы, в первую очередь формируется современная инфраструктура, необходимые условия для создаются устойчивое урегулирование и экономическая реинтеграция.

Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев проводит информационную, пропагандистскую и пропагандистскую работу по возвращению вынужденных переселенцев в вновь построенные населенные пункты.

Подробнее об этом можно узнать в видеоролике: