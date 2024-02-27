Самолет AZAL смог вылететь в Стамбул обновлено 12:45
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполняющий рейс J2 8103 по маршруту Баку - Стамбул, вылетел в 11:56 по бакинскому времени из Анкары в аэропорт Сабиха Гекчен, говорится в сообщении пресс-службы Azerbaijan Airlines.
* * * 11:32
Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2 8103 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Баку - Стамбул (аэропорт Сабиха Гекчен), принял решение совершить посадку в международном аэропорту в Анкаре из-за неблагоприятной погоды в пункте назначения.
Самолет приземлился в аэропорту Анкары в 10:39 по местному времени.
Сразу после улучшения погодных условий в районе аэропорта Сабиха Гекчен самолет вылетит в Стамбул.
При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр по электронной почте [email protected].