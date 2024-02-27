Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполняющий рейс J2 8103 по маршруту Баку - Стамбул, вылетел в 11:56 по бакинскому времени из Анкары в аэропорт Сабиха Гекчен, говорится в сообщении пресс-службы Azerbaijan Airlines.

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Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2 8103 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Баку - Стамбул (аэропорт Сабиха Гекчен), принял решение совершить посадку в международном аэропорту в Анкаре из-за неблагоприятной погоды в пункте назначения.

Самолет приземлился в аэропорту Анкары в 10:39 по местному времени.

Сразу после улучшения погодных условий в районе аэропорта Сабиха Гекчен самолет вылетит в Стамбул.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр по электронной почте [email protected].