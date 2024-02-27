Американский журналист Такер Карлсон допустил, что Украина может быть причастна к смерти Алексея Навального в колонии. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману.

"Они убили дочь [Александра] Дугина [Дарью Дугину] в Москве, так что это вполне возможно", - ответил он, соглашаясь с Фридманом насчет возможной причастности Киева к смерти Навального, поскольку это "пойдет на пользу ходу войны" для Украины.

При этом Карлсон в ироничной манере допустил, что за смертью Навального могут стоять и США. "Я не думаю, что мы убиваем людей в других странах, чтобы повлиять на результаты выборов. О, подождите, нет. Мы делаем это часто и делаем это уже 80 лет, и за это стыдно. Я могу это сказать как американец, потому что это мои деньги. Да, я действительно оскорблен этим", - добавил он.

Коснувшись утверждений о причастности России к смерти Навального, Карлсон заявил, что "убивать его во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности" было бы нецелесообразно.