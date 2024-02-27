Леонид Швец, автор haqqin.az 11:42

Наконец это прозвучало. Понятно, что в закрытом режиме, наедине со своими руководителями разведки, сил обороны и прочими специалистами по безопасности, западные лидеры наверняка поднимали тему, что их страны могут оказаться в ситуации, когда придется воевать с Россией. Проговаривались и варианты, когда окажется необходимым поддержать Украину непосредственно военным образом. Президент Франции впервые озвучил существование такой вероятности публично.

Нет никаких сомнений, что это заявление было домашней заготовкой Эммануэля Макрона. Собрать западных лидеров в Париже для обсуждения чрезвычайных мер помощи Украине было его личной инициативой, и, понятно, что к этому предложению необходимо было добавить качественно новое содержание: парой дней раньше прошла виртуальная встреча «Большой семерки», где в очередной раз Украине пообещали стоять за нее до конца. Хотелось, однако, какой-то конкретики и новых горизонтов. Макрон попытался их обозначить. У западной коалиции нынче острый кризис лидерства. Раньше и вопроса-то не стояло: ясно, что определяющее слово за Вашингтоном, за которого говорит его мощь. Но сейчас в Вашингтоне такая сумятица, что непонятно, можно ли на него рассчитывать вообще, и кто знает, сколько продлится ситуация, когда Трамп еще не президент, но уже будто президент, а Байден – наоборот. Конечно, по экономическому потенциалу в Европе ведущие позиции занимает Германия, но в военных вопросах Берлин не привык брать на себя большую ответственность. Олаф Шольц и так за очень короткий период прошел колоссальный путь от противника любых резких действий до организатора самых крупных пакетов помощи Украине. Нельзя от него требовать большего, будучи, возможно, идеальным руководителем для мирного времени, он и так прыгает выше своей головы во время полувоенное.