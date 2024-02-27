Володин сравнил Макрона с Наполеоном

Президент Франции Эммануэль Макрон в попытках сохранить свою власть не придумал ничего лучше, чем попытаться разжечь Третью мировую войну. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления французского президента об обсуждении темы возможной отправки сухопутных войск западных стран в Украину.

"Макрон сделал ряд громких заявлений, среди которых возможность отправки войск НАТО на Украину, чем привел в ужас жителей своей страны и руководителей ряда европейских государств. <…> Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь Третью мировую войну. Его инициативы становятся опасными для граждан Франции", - отметил Володин в Telegram-канале. По его словам, даже канцлер Германии Олаф Шольц, "вспомнив Гитлера, опешил от такого безумного авантюризма".

Спикер Госдумы также сравнил президента Франции с Наполеоном Бонапартом, добавив, что "прежде чем выступать с такими заявлениями, Макрону правильно вспомнить, чем это закончилось для Наполеона и его солдат, более 600 тыс. из которых остались лежать в сырой земле". "Макрон забыл, как несколько лет назад, сравнивая современную Францию с временами Наполеона, говорил, что Бонапарт "не считался с потерями", но с тех пор страна "ставит человеческую жизнь превыше всего", - подчеркнул Володин.