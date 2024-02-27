Кто следил за Путиным?

Американская компания PlanetRisk пыталась отследить передвижения президента России Владимира Путина, заявил бывший журналист The Wall Street Journal Байрон Тау. В 2016 году фирма разработала технологию Locomotive, предназначенную для отслеживания смартфонов с применением коммерческих данных, передает издание Wired со ссылкой на книгу Тау.

Получив набор данных о России, команда (PlanetRisk — ред.) осознала, что она может отслеживать телефоны в окружении <...> Путина, сказано в материале.

Отслеживаемые устройства принадлежали не российскому лидеру, а политическим советникам, сотрудникам службы безопасности, водителям и другому персоналу. При этом, по данным издания, благодаря их телефонам в компании PlanetRisk знали, куда направляется Путин и в каком окружении он находится.