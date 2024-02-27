Новая модель маршрутной сети Баку дала весомые результаты

Недавно в haqqin . az мы представили перечень насущных проблем в общественном транспорте и задались вопросом, сможет ли накопленные за годы проблемы решить совсем молодое ведомство в лице Агентства наземного транспорта.

Рассказать о путях решения проблем и устранения недостатков в работе общественного транспорта мы попросили председателя правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анара Рзаева.

- Анар муаллим, прежде всего укажите наиболее важные моменты в работе общественного транспорта города Баку.

- В Баку действуют 180 маршрутных линий. В часы пик свыше 20 из них загружены более чем на 90%. Переполненность автобусов на этих маршрутах создает серьезные трудности как утром, так и вечером. К тому же действующие маршруты охватывают лишь 81–82% населения, а оставшиеся 20% населения фактически вынуждены пользоваться личным автотранспортом. А то, что население предпочитает частный транспорт общественному, как раз и является одной из основных причин образования пробок в городе, что говорит о необходимости дальнейшего повышения привлекательности общественного транспорта.

Знаете, количество маршрутов и критерии, по которым их создавали, на протяжении долгого времени были, мягко говоря, не очень удачными. В результате сегодня большинство автобусных маршрутов буквально копируют друг друга, идет «борьба» за пассажира на остановках, в то время как охват услуг оставляет желать лучшего.

Агентством наземного транспорта Азербайджана подготовлена новая маршрутная сеть Баку, которая смоделирована на «цифровом двойнике». Полученные результаты показывают достаточно высокое ускорение в новой маршрутной сети, а охват будет превышать 92–93%. Рост доступности налицо.

В рамках оптимизации маршрутных линий намечается сократить их количество, а остальные линии маршрутов призваны охватить большую территорию, а, соответственно, и большую часть населения. Расчеты показали, что число автобусных маршрутов в Баку необходимо сократить до 100 при одновременном росте количества автобусов на маршрутах.

- Какие же меры предпринимаются для увеличения привлекательности общественного транспорта?

- Проведенные нами исследования показали, что привлекательность общественного транспорта для пассажиров повысится в случае загрузки автобусов в часы пик не более чем на 70%. Кроме того, привлекательность автобусов связана с интервалами движения, регулярностью и ритмичностью услуг, а также их вместимостью. Согласно подсчетам Агентства, в Баку к городским пассажироперевозкам должно быть привлечено 2500 автобусов. Иными словами, маршрутные линии необходимо дополнить 500 автобусами.

Считаем также, что должна быть обеспечена регулярность движения автобусов. Перевозчик не имеет права прекращать оказание услуг, когда ему вздумается. Согласитесь, когда пассажир подходит к остановке, он должен быть уверен в прибытии автобуса по расписанию.

- Кстати, о перевозчиках, отвечают ли они сегодняшним стандартам?

- В настоящее время в столице действует 2000 автобусов, из которых по меньшей мере 1000 должны быть заменены. Услуги по пассажироперевозкам в Баку предоставляют 27 операторов. До пяти из них действительно наладили серьезную деятельность, да и автобусы этих операторов отличаются от других в лучшую сторону.

Что же касается остальных, эти перевозчики строят свой бизнес только на получении «плана» от водителя. В результате мы опять видим борьбу водителей за пассажиров и, как следствие, несоблюдение интервалов. А после выполнения «плана» водитель автобуса может прекратить движение и не оказывать полноценные услуги пассажирам в тот день. Считаем, что с этим необходимо покончить.

- А полное внедрение безналичной системы оплаты проезда не исправит ситуацию?

- Еще одна большая проблема связана как раз с невозможностью внедрения безналичной оплаты на некоторых маршрутах. Около 200 автобусов в ближайшее время будут переведены на безналичную оплату. Но это не позволит искоренить проблему полностью. 300 автобусов в Баку не могут быть оборудованы терминалами для безналичной оплаты из-за технических возможностей транспортного средства - эти автобусы должны быть обновлены.

Но хочется все-таки закончить беседу на оптимистической ноте. Так, в ближайшее время ожидается завершение работ по обеспечению возможности оплаты в автобусах всеми видами карт, в том числе банковскими. А на переходный период нами разработана система оплаты по QR-кодам.

И особо хочу отметить, что для обеспечения эффективной работы общественного транспорта разработаны проекты по усовершенствованию законодательства, которые находятся на стадии утверждения. Немаловажно и то, что Агентством подготовлена новая устойчивая финансовая модель. Благодаря ей финансовая поддержка государства будет распространена на перевозчиков, предоставляющих качественный сервис и имеющих качественные автобусы. Механизм прост – предпринимателям предоставляются льготы и поддержка, что позволит им приобрести и эксплуатировать более качественные автобусы.