Франция и Германия подняли истребители из-за России

Военно-воздушные силы (ВВС) Германии подняли по тревоге истребители в воздух из-за обнаружения российского Ил-20М. Военный самолет-разведчик был замечен близ Хельсинки.

По данным ВВС Германии, инцидент произошел 26 февраля. Силы быстрого реагирования были подняты Германией в Лаге (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания на севере ФРГ). Российский Ил-20М без объявленного плана полета был обнаружен немецкими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки.

Позже на странице Главного штаба Вооруженных сил Франции в соцсети X (ранее Twitter) появилось видео, на котором можно увидеть российский самолет-разведчик Ил-20 в сопровождении многоцелевого истребителя Воздушно-космических сил (ВКС) Франции. На кадрах также присутствуют отрывки из переговоров летчиков.

В сообщении отмечалось, что французские боевые самолеты Mirage 2000-5 были подняты в воздух по тревоге для перехвата российского Ил-20М неподалеку от границ Эстонии. «Цель: защита воздушного пространства наших балтийских союзников», — объяснили во французской армии.

В Министерстве обороны России не сообщали о полете российского самолета-разведчика и не прокомментировали появившуюся информацию ВВС Германии и ВС Франции. Ранее в российском оборонном ведомстве подчеркивали, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.