Сегодня в 15:00 на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram (https://www.instagram.com/sehiyyegovaz/) состоится прямой эфир, посвященный заболеванию кори.

Как сообщает haqqin.az, на этот раз гость прямого эфира - инфекционист Научно-исследовательского института педиатрии Министерства здравоохранения Сабина Джафарова.

Во время прямого эфира граждане могут оставить интересующие вопросы в разделе комментариев или задать их непосредственно врачу в прямом эфире.