В Калининграде ответили на угрозу посла Литвы нейтрализовать город

Калининград никому не угрожает, бряцанием оружия занимаются только соседние страны, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков. Так он ответил на слова посла Литвы в Швеции и экс-главы литовского МИД Линаса Линкявичюса, который пригрозил нейтрализовать Калининград, если Россия бросит вызов Североатлантическому альянсу.

"Мы живем на своей земле и развиваем наш регион. Оружием бряцают соседи, которые забыли про 20 лет совместного добрососедства внезапно. Советую соседям, прежде чем они подобного рода высказывания себе публично позволяют, дабы не выставить себя на весь мир идиотами, эти вопросы изучить", — сказал Лысков.

Он также подчеркнул, что Балтийское море никогда не станет внутренним для стран НАТО, поскольку там расположены три российских порта.

"Тут есть как минимум три крупных порта. Это Калининград, Санкт-Петербург и, соответственно, Усть-Луга. Также Балтийское море является морем базирования дважды Краснознаменного Балтийского флота", — пояснил пресс-секретарь.