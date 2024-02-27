Данный показатель на 63,8 процента, или на 1 718 тонн превышает показатели аналогичного месяца прошлого года. Стоимость же импортируемой продукции увеличилась на 75 процентов, или на 3 миллиона 660 тысяч долларов.

В январе этого года значительно вырос импорт мяса в Азербайджан. Причем касается это как живых животных, так и замороженного продукта. По официальным данным, в страну было завезено 4410 тонн мяса на 8 миллионов 542 тысячи долларов.

Больше всего мяса в Азербайджан поступает из России, Украины, Бразилии, Индии и Грузии. С поставками из Украины, правда, по понятным причинам возникли проблемы. Зато увеличился импорт мяса из Индии – по объему почти в три раза. Благодаря этому цены на бакинских рынках особо не изменились.

Эксперт Джафар Ибрагимли отмечает, что увеличение импорта мяса было ожидаемым. Среди причин – удорожание кормов и деградация пастбищ в Азербайджане. Как результат – поголовье мелкого рогатого и крупного рогатого скота в стране сократилось. Недостающее мясо было решено импортировать.

Экономист Халид Керимли, правда, утверждает, что влияние «индийского фактора» сильно преувеличивают. Ведь замороженное мясо в азербайджанской кухне используется нечасто.

В любом случае эксперты полагают, что роста цен на мясо в ближайшее время ожидать не стоит.