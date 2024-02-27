Азербайджанские боксеры поборются за олимпийские лицензии

3 марта в итальянском городе Бусто-Арсицио стартует первый мировой олимпийский квалификационный турнир по боксу. В соревновании, которое продлится 9 дней, национальная команда Азербайджана будет представлена 9 боксерами.

В составе сборной Ниджат Гусейнов (51 кг), Умид Рустамов (57 кг), Тайфур Алиев (63,5 кг), Сархан Алиев (71 кг), Альфонсо Домингес (92 кг), Маржона Савриева (50 кг), Зейнаб Рагимова (54 кг), Махсати Гамзаева-Агамалиева (57 кг) и Шахла Абдуллаева (66 кг).

Ожидается, что в турнире примут участие 632 боксера (399 мужчин, 233 женщины) из 114 стран. В соревнованиях будут участвовать 28 спортсменов-мужчин и 21 человек-женщин, которые получат лицензии на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже.

Согласно регламенту, право участия во французской столице получат полуфиналисты во всех весовых категориях. Только у женщин финалисты в 57 кг и первые 3 места в 60 кг получат олимпийские лицензии.

Мужская сборная Азербайджана уже с 22 февраля находится на сборе в Италии, а женские боксеры завтра отправятся в Бусто-Арсицио.

Отметим, что в составе азербайджанской сборной уже завоевали лицензии на Олимпиаду Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+92 кг).