Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 13:36

Сообщения о том, что сепаратистский Приднестровский регион Молдовы сегодня, 28 февраля, выступит с обращением к президенту России Владимиру Путину, не подтвердились. Однако сегодня «парламент» сепаратистов действительно соберется с участием депутатов всех уровней и примет обращение, которое будет связано с «усиливающимся давлением» Кишинева на Приднестровье и будет адресовано не Путину, а международному сообществу.

Геннадий Чорба, местный «оппозиционер» и бывший глава «госинформслужбы», ранее заявил, что приднестровские сепаратисты обратятся к российскому президенту с просьбой включить регион в состав России. По его словам, 29 февраля Путин примет это обращение во время своего ежегодного выступления перед Федеральным собранием и объявит о решении включить Приднестровье в состав России. На фоне растущей напряженности вокруг Приднестровья эта информация вызвала широкий резонанс. В частности, в западных странах полагают, что, аннексировав Приднестровье, Россия готовится вторгнуться в Молдову и открыть новый фронт против Украины. Но сепаратисты заявляют, что не планируют принимать обращение к Путину. По крайней мере на данный момент. Информированные собеседники «Коммерсантъ» подтвердили, что «раскачивать ситуацию» никто не намерен, и обращений к Москве не будет. «Обращаться к России с просьбой о принятии на съезде депутатов всех уровней непризнанного Приднестровья 28 февраля не планируется. Целью же предстоящего форума является известить мир о давлении со стороны Кишинева», – заявил один из приднестровских «депутатов».

«Я вам не 100%, а все 200% даю, что не будет никто говорить о включении Приднестровья в состав России», — уточнил в интервью изданию попросивший об анонимности приднестровский «парламентарий». Как сообщают местные источники, на повестке дня «Конгресса» будет ситуация с введением новых налогов со стороны Кишинева. Якобы «глава МИД» Приднестровья Виталий Игнатьев в интервью местной прессе дал понять, что на «Конгрессе депутатов» будет обсуждаться вопрос об экономическом давлении со стороны Молдовы. Информацию подтвердили и в молдавском бюро по реинтеграции, когда 22 февраля сообщили о том, что ситуация в Приднестровье не должна измениться коренным образом после заседания «депутатов». В Киеве также не верят в то, что Приднестровье попросит Путина о присоединении к РФ, дабы после атаковать территорию Украины.

«Депутат Верховного совета ПМР» Андрей Сафонов заявил «Ведомостям», что на повестке форума будут стоять проблемы препятствий, которые Кишинев чинит для движения товаров между правым и левым берегами Днестра, и новые пошлины. По его словам, Кишинев давит на Приднестровье, чтобы «обрушить экономику и социальную сферу ПМР». «Спекуляции кишиневских «аналитиков» по поводу предстоящего в Тирасполе депутатского съезда хотят отвлечь от сути форума», – подчеркнул Сафонов. Он считает, что действия Кишинева грозят «самому существованию союзного России Приднестровья». Но в отличие от конфликта 1992 г., «наши оппоненты не атакуют нас сейчас на поле боя», и силовые структуры республики с миротворцами «не могут разблокировать экономические препятствия». «Для этого нужны другие рычаги. Их ищут президент ПМР, Верховный совет и правительство. И съезд будет их искать. Наши противники говорят о том, будто ожидается декларация с просьбой войти в состав России. Их задача – спровоцировать военное нападение на нас. Но у нас и так цели ясные и остаются неизменными: признание независимости ПМР, союз с Россией, евразийская интеграция», – подчеркнул Сафонов. Власти Молдовы тоже не видят угроз в связи с предстоящим на этой неделе съездом депутатов всех уровней в непризнанном Приднестровье, на котором планируется обсудить обострение в отношениях с Кишиневом. Об этом заявил в интервью телеканалу «Молдова-1» председатель парламента Молдовы и правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу.

«Нет никакой угрозы эскалации или дестабилизации ситуации. Скорее это кампания, с помощью которой пытаются вызвать истерию общества вокруг этого события в Тирасполе. Мы внимательно наблюдаем», – сказал Гросу. По его мнению, на планирующемся съезде власти Приднестровья могут обратиться к России «за дополнительной помощью». Фактически приднестровские сепаратисты проголосовали за присоединение к России на «референдуме», состоявшемся в 2006 году. Решение о проведении референдума было принято приднестровскими сепаратистами на «Конгрессе депутатов» в том же году. Однако Москва не реализовала результаты этого референдума. Реакцией на него со стороны России стало постановление Госдумы о признании плебисцита легитимным, не приведшее к каким-либо правовым последствиям. В нынешней ситуации представляется логичным, что приднестровские сепаратисты возьмут на себя инициативу о присоединении к России: ведь в данный момент возможности Москвы по оказанию в случае необходимости военной поддержки сепаратистам очень ограничены. Для того чтобы открыть сухопутный коридор в Приднестровье, российская армия должна оккупировать Николаевскую и Одесскую области Украины. Десантные операции с моря и воздуха сопровождались бы серьезными потерями для русской армии. Источники, близкие к Минобороны России, подтвердили «Ведомостям», что некоторые военные операции на приднестровском направлении сейчас менее актуальны. С другой стороны, российские миротворцы в Приднестровье и местные сепаратистские вооруженные формирования также находятся в сложной стратегической ситуации. По словам представителя приднестровских сепаратистов в Москве Леонида Манакова, сейчас в этом регионе находится всего около 450 российских военнослужащих.