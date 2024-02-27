Кремль советует Орбану не опасаться России

Россия не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза, опасения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на этот счет беспочвенны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова Орбана о том, что Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Россией.

«Мы далеко не во всем сходимся с господином Орбаном, Россия не представляет никакой опасности, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать анти-Россией, поэтому опасения на этот счет беспочвенны», - сказал представитель Кремля.

Накануне венгерский премьер заявил, что интересам национальной безопасности страны лучше всего отвечала бы ситуация, при которой у Венгрии не было бы общей границы с Россией, поскольку «у нее о таком периоде плохие воспоминания».