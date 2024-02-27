Азербайджанский инвестор вложит 9 млрд в санатории в Железноводске

Бакулин в кулуарах Двенадцатого российско-азербайджанского межрегионального форума, который проходит в Минеральных Водах, сказал, что «особой экономической зоной Железноводска вновь заинтересовались инвесторы. Азербайджанский инвестор заключил соглашение на три участка общей площадью 9 га. Инвестиционные вложения составят порядка 9 млрд».

Компания из Азербайджана планирует вложить 9 млрд рублей в строительство трех санаториев в особой экономической зоне Железноводска. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Бакулин.

По его словам, планируется строительство трех санаториев на 600 номеров и 1 200 койко-мест: «Успешная реализация азербайджанских инвестиций у нас в Железноводске уже есть. Это первый пятизвездочный санаторий на КМВ, дальше - больше».

Двенадцатый российско-азербайджанский межрегиональный форум проходит в Минеральных Водах. Под председательством вице-премьеров двух стран, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева, представители России и Азербайджана обсуждают перспективные транспортно-логистические проекты, возможности для продвижения экологического диалога в преддверии 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку. В рамках форума запланированы четыре тематических круглых стола, которые охватят промышленное производство, транспортно-логистическую отрасль, культурно-гуманитарное взаимодействие, экологические задачи и агропромышленный комплекс.

Деловую часть форума завершит пленарное заседание под председательством вице-премьеров России и Азербайджана.