В Азербайджане назначены прокуроры пяти районов

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев назначил прокуроров пяти районов страны, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Валех Самедов назначен прокурором Имишлинского района, Турал Юсифов - прокурором Исмаиллинского района, Мушфиг Сафаров - прокурором Шемахинского района, Заур Алиев - прокурором Зардабского района, Эмиль Керимов - прокурором Губадлинского района.

До назначения все они исполняли обязанности прокуроров названных районов.