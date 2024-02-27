В Азербайджане назначены прокуроры пяти районов
Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев назначил прокуроров пяти районов страны, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Валех Самедов назначен прокурором Имишлинского района, Турал Юсифов - прокурором Исмаиллинского района, Мушфиг Сафаров - прокурором Шемахинского района, Заур Алиев - прокурором Зардабского района, Эмиль Керимов - прокурором Губадлинского района.
До назначения все они исполняли обязанности прокуроров названных районов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!