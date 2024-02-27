В Азербайджане будут опреснять морскую воду

В Азербайджане будет проводиться опреснение морской воды, заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на слушаниях на тему «Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы», проведенных совместно комитетами Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии и аграрной политике.

Он сообщил, что соответствующие предложения уже внесли 10 иностранных компаний.