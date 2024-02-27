В Армении прокомментировали замораживание отношений с ОДКБ

Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о замораживании отношений с ОДКБ являются политической, а не юридической оценкой. Об этом на брифинге заявил глава армянской парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян.

"Заявление премьер-министра означает то, что есть на данном этапе в отношениях с ОДКБ. А есть то, что в отношениях Армении и ОДКБ нет какого-либо прогресса и Армения в последнее время не участвует в работе ОДКБ.

Учитывая озвученную нами неоднократно позицию о деятельности или бездействии ОДКБ, заявление премьер-министра является конкретной фиксацией ситуации, а именно на данном этапе отношения с ОДКБ заморожены. Последуют ли за этим действия или нет, покажет время", - сказал Ханданян.

На вопрос, когда Армения примет решение о выходе из ОДКБ, Ханданян ответил: "Время покажет. Ничто нас не сковывает. Если будет необходимо, чтобы это решение было принято завтра, то оно будет принято. Решение будет принято в результате оценки ситуации и времени".