Евросоюз всерьез взялся за российские активы

Доходы от замороженных в Евросоюзе российских активов нужно направить на покупку оружия для нужд украинской армии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Нам пора начать разговор о направлении масштабных доходов от замороженных российских активов на совместное приобретение военного оборудования для Украины, — сказала фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте. — Нет более сильного символа и более разумного способа потратить эти средства, чем сделать Украину и всю Европу более безопасными для жизни людей».

В начале февраля лидеры Евросоюза подтвердили свое решение о выделении Украине в 2024-2027 годах финансовой помощи на 50 млрд евро. ЕС при этом заявил, что одним из способов финансирования пакета для Киева могут стать доходы от российских государственных активов, замороженных в европейских странах.

Евросоюз, США, Япония и Канада заморозили около 300 млрд долларов активов российского ЦБ в 2022 году после вторжения России в Украину. Около 200 млрд из них хранятся в Европе, в основном – в бельгийском расчетном центре Euroclear.