Байден и Трамп победили на праймериз в Мичигане

Свыше 100 тысяч избирателей - 13,3 процента проголосовавших - выбрали на праймериз вариант «не определился», что наблюдатели трактуют как протест против поддержки Байденом Израиля в его военной операции против группировки ХАМАС, отмечает издание.

Президент США Джо Байден одержал убедительную победу на первичных выборах (праймериз) Демократической партии в штате Мичиган. После обработки 99 процентов бюллетеней действующий глава государства набрал 81,1 процента голосов, сообщает The Washington Post.

По его оценке, это является признаком потенциальной уязвимости Байдена среди рядовых демократов.

В тот же день экс-президент США Дональд Трамп одержал победу на республиканских праймериз в Мичигане. Его результат составляет 68,2 процента, единственная конкурентка Трампа - Никки Хейли получила 26,5 процента. Вариант «не определился» выбрали 3,0 процента избирателей-республиканцев.

Мичиган является так называемым «колеблющимся» штатом, которых в США насчитывается тринадцать. В этих штатах отсутствует исторически сложившаяся традиция голосования за демократов либо республиканцев и наблюдается приблизительно равный уровень популярности обеих партий. Результаты голосования в этих штатах в прошлом не раз играли решающую роль в исходе выборов.

Республиканцы определят своего кандидата на предстоящих президентских выборах на партийном съезде в середине июля, демократы - в середине августа. Выборы пройдут 5 ноября.