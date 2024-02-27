Юлия Навальная в Европарламенте: «Путин никуда не делся»
Юлия Навальная в среду, 28 февраля, выступила на пленарном заседании Европейского парламента. Обратиться к ним ее пригласила председатель Европарламента Роберта Метсола.
«В прошлую субботу минуло два года как Путин начал полномасштабную войну против Украины… Весь мир бросился Украине помогать. Но вот два года прошло, много усталости, много крови, много разочарования, а Путин никуда не делся. Все уже средства задействовали: оружие, деньги, санкции... Ничего не работает. И случилось самое страшное: все стали привыкать к войне. Тут и там стали говорить: «ну все равно с ним придется договориться...» Многим кажется, что Путина вообще не победить…» - сказала Навальная.
По ее словам, «невозможно сделать Путину больно еще одной резолюцией или еще одним пакетом санкций». Навальная призвала членов Европарламента «использовать те методы, которые применяются для борьбы с организованной преступностью, а не для политической конкуренции»: «Не дипломатические ноты, а расследование запутанных финансовых схем. Не выражения озабоченности, а поиск пособников мафии в ваших странах, незаметных юристов и финансистов, которые помогают Путину и его друзьям прятать деньги».
«Мой муж никогда уже не увидит прекрасную Россию будущего, но мы должны ее увидеть. И я сделаю все зависящее для того, чтобы мои мечты сбылись…» - завершила свое выступление Юлия Навальная.