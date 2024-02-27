Мамедов пытался свалить убийство на покойных подельников

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 47-летнего жителя города Эльсевера Мамедова, обвиняемого в совершении убийства 24 года назад.

Как сообщает haqqin.az, 15 февраля 2000 года тело Солмаз Йолчуевой (1939 г.р.) с телесными повреждениями обнаружили в ее доме. Было возбуждено уголовное дело, которое прекратили 16 июля 2001 года.

16 августа 2022 года производство по делу возобновилось, расследование продолжила прокуратура города Гянджи. Была сформирована следственно-оперативная группа в составе сотрудников прокуратуры и полиции.

Установлено, что жители Гянджи Эльсевер Мамедов (1977 г.р.), Хаял Сафаров (1980 г.р.) и Арзу Гаджиев (1978 г.р.) вступили в преступную связь, ограбив и убив Йолчуеву в собственной квартире.

В результате проведенных мероприятий Э.Мамедов был задержан и передан следствию. Другие подозреваемые – Сафаров и Гаджиев – к тому моменту уже были мертвы.

Выяснилось, что злоумышленники проникли в дом жертвы, взломав дверь. Мамедов ладонью закрыл перепуганной женщине рот, не давая ей подняться с кровати, а Гаджиев и Сафаров связали ее по рукам и ногам. Затем стали спрашивать у хозяйки дома, где лежат деньги. Не получив ответа, негодяи впали в ярость и стали избивать жертву, а Гаджиев в итоге задушил ее.

Затем троица вынесла из дома сундук Йолчуевой, в котором нашли 220 долларов и золотое кольцо.

На суде Эльсевер Мамедов не признал себя виновным. По его словам, с Сафаровым он познакомился во время первой отсидки (за наркотики).

Мамедов показал, что в начале февраля 2000 года вместе с Сафаровым и Гаджиевым на одной из улиц Гянджи возле стадиона «Кяпяз» заприметили пожилую женщину, громко спорившую с каким-то мужчиной из-за денег. Хаялу Сафарову, по словам подсудимого, удалось выяснить, что мужчина вернул ей 30 тысяч долларов. После этого, рассказал Мамедов, Сафаров и Гаджиев решили ограбить Йолчуеву и предложили ему принять участие. Подсудимый сообщил, что якобы отказался от предложения, но не стал сдавать своих знакомых в полицию.

Согласно приговору суда, Эльсевер Мамедов приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Ему было назначено принудительное лечение от наркозависимости.