Путин заявил о важности союзнических отношений с Азербайджаном

Российско-азербайджанское сотрудничество вносит большой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в приветствии участникам 12-го российско-азербайджанского межрегионального форума.

«Сотрудничество по линии регионов является важной составляющей российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, вносит большой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между нашими народами, расширяет возможности для продвижения взаимовыгодных торговых, инвестиционных и гуманитарных связей, создает условия для повышения благосостояния граждан обеих стран», — говорится в сообщении.

Регулярные встречи, по словам Путина, обеспечивают прямой диалог между органами государственной власти, общественными, деловыми и научными кругами по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия. Президент также выразил уверенность, что дискуссии в рамках форума будут конструктивными и дадут старт новым идеям и инициативам.

Двенадцатый российско-азербайджанский межрегиональный форум проходит в Минеральных Водах. Под председательством вице-премьеров двух стран, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева, представители России и Азербайджана обсудят перспективные транспортно-логистические проекты, возможности для продвижения экологического диалога в преддверии 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку, а также новые векторы кооперации в промышленных отраслях.