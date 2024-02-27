«Недружественное поведение»: Захарова недовольна заявлением Симоняна

Россия оценивает слова спикера парламента Армении Алена Симоняна о необходимости вывести пограничников России из ереванского аэропорта Звартноц как пример недружественного поведения. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем это как очередной пример недружественного поведения представителя официального Еревана, правда, не совсем ясно, в какой мере спикер Национального собрания отвечает за поднятую им тематику», - сказала дипломат.

«Мы не получали от властей Армении никаких обращений на этот счет», - добавила Захарова.