Россия клянется Армении, что она ни при чем

Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы призывах со стороны России к государственному перевороту в республике не «имеют под собой никаких оснований», Москва никогда не допускала «даже намека на подобное». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Упомянутые вами претензии премьер-министра Армении не имеют под собой никаких оснований, - сказала Захарова, обращаясь к журналисту. - Российские официальные лица никогда не допускали даже намека на призывы к свержению законно избранных властей где бы то ни было».

По словам Захаровой, российская сторона «подобный подход исповедует и в отношении нынешних властей в Ереване, и в отношении предыдущих властей в Ереване, да и вообще в отношении любого суверенного государства».

«Возникает логичный вопрос: те, кто сейчас находится у власти в Ереване, сами такой логики придерживаются в отношении других стран или в отношении собственного внутреннего политического процесса?

Мне кажется, неплохо было бы порассуждать на эту тему, мы же историю-то помним новейшую, то, что было несколько лет назад», - заявила она.

Ранее Пашинян в ходе интервью телеканалу France 24 выступил с утверждением, что российские официальные лица осенью 2024 года призывали к свержению государственной власти в Армении.

Захарова также добавила, что Россия исходит из того, что Армения остается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) со всеми правами и обязательствами.

При этом, по ее словам, Москва с «сожалением констатирует, что динамика участия Еревана в мероприятиях организации снизилась».