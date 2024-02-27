Россия чего-то требует от Греции

Россия намерена добиваться от Греции и других стран «выполнения договоренностей о невозможности передачи российских вооружений третьим сторонам». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается Афин, то мы не раз предостерегали от нарушения положения российско-греческого межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Напомню, это соглашение от 30 октября 1995 года, оно содержит строгие обязательства не передавать третьим странам без взаимного письменного согласования вооружения и военную технику, полученную в результате двустороннего военно-технического сотрудничества.

Мы будем и дальше требовать от Греции, как и от всех других стран, которым поставлялись российские вооружения и техника, неукоснительного соблюдения этого важнейшего двустороннего документа», - сказала Захарова.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 29 января в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского в продолжении греческой помощи Киеву как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС и НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее направил Мицотакису письмо, в котором проинформировал о решении Госдепартамента о возможной продаже Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд. Он предложил Греции передать или продать Украине вооружения в обмен на изучение Вашингтоном возможности предоставления Греции дополнительной помощи на сумму до $200 млн.

В связи с этим газета «Катимерини» написала, что политическое и военное руководство Греции уже одобрило передачу Украине советских систем вооружения.