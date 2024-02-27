Хаменеи призывает иранцев «спасти страну»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал своих соотечественников активно участвовать в предстоящих парламентских выборах, которые назначены на 1 марта.

«Если мы сможем показать миру, что наш народ всегда готов действовать в важные, определяющие моменты, то тогда фактически спасем нашу страну», — приводит его слова агентство ЭФЭ.

Лидер Ирана также выразил надежду, что явка на выборах будет высокой.

Это заявление было сделано на фоне опасений, что энтузиазм иранских избирателей к этим выборам может быть не таким высоким, как раньше.

Аятолла Хаменеи также обратился к тем иранцам, которые призывают к бойкоту выборов, говоря, что им стоит «еще раз подумать».

Выборы в парламент Ирана, который состоит из 290 мест, намечены на 1 марта, а первое заседание нового парламента запланировано на конец мая. Также 1 марта состоятся выборы в Совет экспертов — консультативный орган при верховном лидере Ирана.