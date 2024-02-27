В Берлине проходит трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Германии и Армении - Джейхуна Байрамова, Анналены Бербок и Арарата Мирзояна. Об этом пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян написала на своей странице в соцсети "Х".

***17:26



28 февраля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках своего рабочего визита в Германию встретился с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, сообщает МИД АР.

"В ходе встречи была обсуждена текущая повестка дня сотрудничества между двумя странами, а также текущее состояние и перспективы нормализации и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила важность отношений между двумя странами. Она поздравила нашу страну с проведением 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что контакты между Азербайджаном и Германией, которые в последнее время приобрели динамичный характер, в частности, важность обсуждений на высшем уровне в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, вызывают удовлетворение.

Была выражена благодарность Германии за поддержку и инициативу в организации переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов заявил о решимости нашей страны продвигать программу нормализации и мира. Тем не менее он подчеркнул, что нарушение Арменией стабильности, длившейся около 5 месяцев, имело целью ударить по мирному процессу.

Вместе с тем, было подчеркнуто, что неприемлемо, чтобы Армения продолжала территориальные претензии, неконструктивную позицию и риторику, выдвинутые против нашей страны в конституции и законодательстве, в политических и правовых процессах.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.