Алиев: Пишут, что у нас царит диктатура…

В немецкой прессе Азербайджан представляется как деспотическая страна, где якобы не обеспечиваются свободы, людей арестовывают за их мнения и где царит диктатура. Это абсолютная ложь, и я сожалею по этому поводу, заявил президент Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики.

По словам Алиева, об Азербайджане «намеренно создается очень негативное впечатление». «Может ли все это помешать проводимой нами работе?! Нет! Мы работаем во имя благосостояния нашего народа, нашей страны, будь то восстановление территориальной целостности или экономическая повестка дня», - добавил он.