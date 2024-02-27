Москве не нравится предложение Еревана
Москва не считает предложенный Ереваном «перекресток мира» альтернативой другим маршрутам, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.
«Скорее это более широкий взгляд на будущее региональных и субрегиональных коммуникаций», - отметила она.
По словам Захаровой, внерегиональные игроки на Южном Кавказе «не заинтересованы в разблокировании коммуникаций и связывают это с политической конъюнктурой». «Они не заинтересованы в повышении взаимосвязанности Армении и Азербайджана друг с другом, с соседями. Они стремятся растащить регион на куски, презентовать свои интересы, не думая об интересах других, и таким образом усугубить противоречие между странами», - сказала Захарова.