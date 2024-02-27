Алиев о рассмотрении вопроса полного выхода Азербайджана из Совета Европы

«После восстановления Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета Парламентская ассамблея Совета Европы принимает решение лишить азербайджанскую делегацию права голоса. К сожалению, такое решение было принято по инициативе члена парламента Германии, и это лицо является членом партии, возглавляемой канцлером Шольцем. Это разве не двойные стандарты или игра с нами?! Канцлер Германии демонстрирует беспристрастность, и его заявления и действия отражают это. А член возглавляемой им партии хочет отстранить Азербайджан, являющийся одной из двух нехристианских стран в ПАСЕ, и делает это демонстративно и целенаправленно». Об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики.

Глава государства напомнил, что Азербайджан принял решение не участвовать в сессиях ПАСЕ. «Потому что, если у нас нет права выражать свою позицию, то зачем нам там находиться?» - заявил президент Алиев.

Он подчеркнул, что если в течение года права делегации Азербайджана не будут восстановлены, Азербайджан может серьезно рассмотреть вопрос о полном выходе из Совета Европы.