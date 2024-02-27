Зеленский об инициативе Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет подробностей новых инициатив от президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом глава украинского государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой в Тиране.

В частности, у него спросили о словах президента Франции Эммануэля Макрона о том, что французский лидер не исключает возможности привлечения войск стран Европы для защиты Украины.

"Я не был на том саммите. Он сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину, и он сказал, что поделится информацией со мной, когда прибудет в Украину", - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что Макрон прибудет в Украину примерно в середине марта.

"Я думаю, что он поделится со мной и я с радостью буду отвечать на подобные вопросы. Потому что я буду глубоко в деталях. Но самое важное, что нужно понять: когда мы делимся различными инициативами, все они как второй, третий и четвертый шаг, а первый шаг - это защитить и остаться сильными. Я думаю, что это важно", - сказал Зеленский.