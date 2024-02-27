Польша закрывает границу с Украиной

Власти Польши обсуждают с украинскими коллегами временное закрытие границ и остановку товарообмена. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции после первой части переговоров в Варшаве со своим норвежским коллегой Йонасом Гаром Стёре.

"Мы обсуждаем также с украинской стороной временное закрытие [польско-украинской] границы и в целом остановку товарообмена [между двумя странами]", - отметил глава польского правительства. Он подчеркнул, что подобная мера могла бы носить только временный характер и была бы болезненной для обеих сторон. Варшава и Киев, считает польский премьер, должны сконцентрироваться на поиске долгосрочных решений экономического конфликта между двумя странами.

Польские фермеры в рамках протестов неоднократно требовали временно закрыть границу с Украиной на фоне неконтролируемого ввоза оттуда аграрной продукции. Власти страны предлагают аграриям найти другие решения проблемы с наплывом украинской сельхозпродукции, в частности введение твердых квот на ее ввоз.