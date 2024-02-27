Пашинян о российских пограничниках

Представители Пограничной службы ФСБ России не имеют мандата на пребывание на участке населенного пункта Неркин Ханд на границе с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в рамках "правительственного часа" в парламенте.

"Мандата и соглашения на присутствие российских пограничников не существует. Если это означает, что российские пограничники не могут там осуществлять какие-либо функции, связанные с безопасностью, предполагается, что из этого должны быть сделаны определенные выводы", - сказал Пашинян.

По его словам, в Армении "никто не заявлял, что участок Неркин Ханда является зоной ответственности России".