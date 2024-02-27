Премьер Армении объяснил «заморозку» участия в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что он имел в виду, говоря о «заморозке» участия Армении в ОДКБ.

«Что касается того, что означает мое заявление о том, что мы практически заморозили деятельность в ОДКБ, то оно означает следующее: мы в ОДКБ не имеем постоянного представителя уже год, мы не участвуем в мероприятиях на высоком и высшем уровне уже довольно длительное время. Конечно, в ОДКБ действует принцип консенсуса при принятии решений, поэтому мы ничего не блокируем, но и не участвуем по простой причине: у нас нет ответа на вопрос, почему должны участвовать?» - сказал премьер.

Он отметил, что ОДКБ был задан вопрос о том, какова зона ответственности Организации в Армении, назвав угрозой продемонстрированную по данному вопросу позицию.

«ОДКБ вместо того, чтобы исполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот – создает проблемы безопасности. И эта позиция, говорю прямо, является угрозой национальной безопасности Армении. Следовательно, с учетом этих обстоятельством, ОДКБ, вопреки собственным обязательствам, согласно которым должна была продемонстрировать соответствующую позицию по вопросу безопасности Армении, делает противоположное», - сказал армянский лидер.

Пашинян заявил, что если ситуация не изменится, то речь пойдет уже о де-юре заморозке участия в ОДКБ.