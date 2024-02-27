Первая вакансия в Карабахском университете
В Карабахском университете объявлена вакансия на должность руководителя программы.
Кандидаты, соответствующие требованиям, могут отправить свои заявки на адрес электронной почты [email protected].
Крайний срок подачи заявок 15 марта 2024 года. С подробной информацией желающие могут ознакомиться через объявление: Вакансия в Карабахском университете – руководитель программы.
Отметим, что Карабахский университет был создан распоряжением президента Азербайджанской Республики от 28 ноября 2023 года в целях удовлетворения потребности в высококвалифицированных кадрах в соответствии с социально-экономическими потребностями территорий, освобожденных от оккупации. Университет будет функционировать в городе Ханкенди.