Суд оправдал Имрана Хана

Окружной суд Исламабада снял обвинение с лидера партии Техрик-и-Инсаф («Движение за справедливость», ДЗС) и бывшего премьер-министра Имрана Хана в организации беспорядков и акций вандализма в мае 2023 года, сообщила газета Daily Pakistan.

Суд также оправдал еще семь членов руководства ДЗС, признав, что «все они могли быть привлечены к ответственности по политическим мотивам, в то время как суд не располагает свидетельскими показаниями, доказывающими вину обвиняемых».

Оправдательный вердикт суда не повлияет на судьбу Хана, который начал отбывать тюремный срок после того, как в январе был приговорен к 10 годам лишения свободы за нарушение закона о гостайне и к 14 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции. Как отмечают местные СМИ, для 71-летнего бывшего премьер-министра такой приговор означает фактически пожизненное лишение свободы. Кроме этого, Хану предъявили еще свыше 100 обвинений в различных преступлениях, в том числе в терроризме.