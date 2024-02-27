И Швейцария отказала Макрону

Швейцария не может участвовать в операции по отправке странами Запада войск в Украину ввиду своего нейтрального статуса. Об этом ТАСС заявили в Федеральном департаменте (министерстве) обороны, защиты населения и спорта Швейцарии.

"Нет, это несовместимо со швейцарским нейтралитетом", - отметили в пресс-службе военного ведомства, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, может ли Швейцария принять участие в операции по отправке государствами Запада войск в Украину, проведение которой не исключил президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее отказом на отправку военных в Украину заявили в Швеции, Польше и Германии.