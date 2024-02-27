МИД Армении направил России ноту протеста
МИД Армении направил России ноту протеста. Об этом заявил министр высоких технологий Армении Мхитар Айрапетян.
Причиной этого было названо нарушение Россией стандартов телевещания.
"Межгосударственное соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, вероятно, должно быть усовершенствовано или пересмотрено. Через два месяца после обсуждений между компетентными лицами двух стран вновь было зафиксировано нарушение закона", - отметил министр.