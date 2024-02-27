Италия и Венгрия не будут воевать

Венгрия и Италия не планируют направлять в Украину свои войска и считают, что такой шаг создаст угрозу третьей мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Риме с вице-премьером, главой МИД Италии Антонио Таяни.

"Мы рассмотрели с моим коллегой Антонио Таяни военную ситуацию в Украине и согласились, что если европейские страны направят свои войска в Украину, то это будет чревато началом третьей мировой войны. Поэтому правительства обеих стран занимают ясную и твердую позицию: мы не будем посылать войска в Украину", - написал Сийярто на своей странице в Facebook.

Ранее Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки военных в Украину. Отказом ответили Польша, Швеция, Германия и Швейцария.