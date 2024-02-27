Молдова отреагировала на обращение Приднестровья

В Бюро по реинтеграции правительства Молдовы назвали «пропагандистским» обращение Приднестровья (сепаратистского региона Молдовы) за помощью к России из-за давления со стороны республики и экономической блокады, сообщает телеканал TV8.

«Бюро по реинтеграции отвергает пропагандистские заявления из Тирасполя. Напомним, что приднестровскому региону и всем гражданам выгодна политика мира, безопасности и экономической интеграции с Европейским союзом», – заявили в учреждении.

Напомним, 28 февраля так называемые «депутаты» всех уровней в непризнанном Приднестровье собрались на съезд и на нем приняли призыв к России с просьбой «защиты от давления Молдовы», обратившись также к ряду международных организаций.