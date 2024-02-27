Минобороны Азербайджана о дезинформации Армении

Некоторые каналы социальных сетей, связанные с госструктурами Армении, поделились непрофессионально смонтированным дезинформационным видео об инциденте, который якобы произошел утром в направлении Лачина. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

«В результате анализа метаданных представленного видео и краткого расследования было установлено, что видеоматериалы, снятые в другое время и в другом месте, не имеют никакого отношения к сегодняшнему событию», – сообщает оборонное ведомство.