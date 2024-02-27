Пашинян об одиночестве Армении

Армения была одинока в решении вопроса Карабаха с саммита ОБСЕ 1996 года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте страны.

По его словам, Армения не получала поддержки с 1996 года, когда вынуждена была наложить вето на документ по проблеме Карабаха на Ассамблее ОБСЕ в Лиссабоне.

«Мы привыкли к другому режиму. Нам казалось, что мы не одни, но во многих других ситуациях оказывалось, что мы одни», — рассказал политик. По его мнению, Армении не пришлось бы применять вето, если бы она не была в одиночестве.